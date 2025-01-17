灵动应万变，新年有得盘。Nike Sportswear Club 耐克灵蛇迎新系列大童加绒连帽衫是基础叠搭佳选，伴你喜迎新年。采用加绒针织面料，柔软舒适且略带结构感，是室内或户外穿搭的叠搭佳选。舒适套头连帽衫助你抵御寒冷天气，一路向前。

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