Nike Sportswear Club Fleece

大童（女孩）加绒翻领上衣

¥249
¥329
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Nike Sportswear Club Fleece 大童（女孩）加绒翻领上衣采用翻领设计，为这款舒适人气单品增添经典风范。采用加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软舒适，塑就温暖兼时尚佳选。

  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： HQ4879-133

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