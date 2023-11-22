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      Nike Sportswear Club Fleece

      大童（女孩）半长拉链开襟长袖上衣

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      加绒针织面料表面顺滑，内里加绒，打造可轻松叠搭的理想佳选。Nike Sportswear Club Fleece 大童（女孩）半长拉链开襟长袖上衣是换季穿搭的理想之选。采用经典休闲设计，不论是运动场撒欢还是认真训练，令你畅享舒适无拘的运动体验。

      • 显示颜色： 沙堆白/白色
      • 款式： FD2930-126

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