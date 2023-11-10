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      Nike Sportswear Club Fleece

      大童（女孩）宽松加绒长裤

      ¥229
      ¥299
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      沙堆白/沙堆白/白色
      极地蓝/极地蓝/白色

      Nike Sportswear Club Fleece 大童（女孩）宽松加绒长裤采用宽松裤筒设计，塑就舒适自在的穿着感受。轻盈加绒针织面料表面顺滑，内里加绒，打造可轻松叠搭的温暖佳选。该款长裤提供你所需的充裕活动空间，无论是课间与好友追逐嬉戏，还是跑着赶去训练，皆能令你畅享舒适自在的穿着体验，从容应对挑战。

      • 显示颜色： 沙堆白/沙堆白/白色
      • 款式： FD2933-126

      尺寸与尺码

      宽松版型：宽大休闲

      高腰：高于或处于自然腰线，提升包覆效果

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

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