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      Nike Sportswear Club Fleece

      女子全长拉链开襟薄绒连帽衫

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      Nike Sportswear Club Fleece 女子全长拉链开襟薄绒连帽衫顺滑舒适，备受挚爱。柔软质感结合休闲版型，是缔造帮助你发挥出色表现的基础装备。全长拉链开襟设计，便于轻松穿脱。拉上拉链，缔造妥帖包覆效果；或敞开穿着，展现你挚爱的内搭T恤衫与上衣。

      • 显示颜色： 黑/白色
      • 款式： DQ5472-010

      尺寸与尺码

      • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受

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