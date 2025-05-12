 

Nike Sportswear Club Fleece

男子加绒套头连帽衫

¥309¥44931% 折让

Nike Sportswear Club Fleece 男子加绒套头连帽衫结合经典风格和柔软加绒针织面料，是一款衣柜优选单品。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： BV2655-010

Nike Sportswear Club Fleece

¥309¥44931% 折让

经典舒适

Nike Sportswear Club Fleece 男子加绒套头连帽衫结合经典风格和柔软加绒针织面料，是一款衣柜优选单品。

柔软舒适

加绒针织面料，表面顺滑，内里柔软，缔造温暖舒适的穿着感受。

包覆效果，随心调节

风帽搭配抽绳，打造可调式包覆效果。

产品细节

  • 罗纹下摆和袖口
  • 袋鼠式口袋
  • 面料：棉/聚酯纤维。连帽里料：棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： BV2655-010

免费配送和退换货

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退换货政策例外情况

更多信息

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