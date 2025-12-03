Nike Sportswear Club
Therma-FIT 男子拒水羽绒外套
25% 折让
Nike Sportswear Club Therma-FIT 男子拒水羽绒外套采用拒水梭织面料，结合轻盈羽绒填充物，在寒冷天气为你缔造温暖感受。 宽松版型，便于叠搭。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IB2974-010
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 侧边宽敞按扣口袋设计，不仅有助双手保持温暖，还可安全收纳物品
- 羽绒填充物，打造轻盈保暖结构
- 保暖风帽搭配抽绳和抽绳栓扣，可供自主调节贴合度
- 正面拉链开襟搭配挡风片，帮助提升包覆效果
产品细节
- 刺绣 Nike Futura 标志
- 胸部配有拉链口袋
- 面料/里料：100% 聚酯纤维。 填充物：鸭绒。绒子含量：85%。充绒量：335 克（L码）
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
