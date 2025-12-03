 
Nike Sportswear Club Therma-FIT 男子拒水羽绒夹克 - 加农绿/苔木棕色/白色

Nike Sportswear Club

Therma-FIT 男子拒水羽绒夹克

30% 折让
加农绿/苔木棕色/白色
浅卡其/杏茶色/白色

Nike Sportswear Club Therma-FIT 男子拒水羽绒夹克专为寒冷潮湿的天气而设计，采用顺滑的拒水梭织面料，搭配 Therma-FIT 保暖技术和羽绒填充物，让你保持温暖干爽。衣身采用宽松版型设计，便于叠搭。


  • 显示颜色： 加农绿/苔木棕色/白色
  • 款式： IB2976-017

其他细节

  • Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
  • 羽绒填充物，打造优质轻盈保暖结构
  • 不易撕裂面料，提升耐穿性

产品细节

  • 刺绣 Nike Futura 标志
  • 拉链插手口袋
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维。填充物：鸭绒。绒子含量：85%。充绒量：272 克（L 码）
  • 可机洗
