Nike Sportswear Collection

女子中腰平绒长裤

¥449
¥599
25% 折让

Nike Sportswear Collection 女子中腰平绒长裤采用柔软平绒面料，弹力充盈，舒适贴合，助你畅动自如；裤身富有光泽感，令你散发瞩目光采。侧边接缝处融入滚边设计，增添立体感，让你型潮出街。

  • 显示颜色： 黑/帆白/帆白
  • 款式： FZ3683-010

尺寸与尺码

标准版型：经典休闲

中腰：略低于自然腰线（躯干最细的部位）

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