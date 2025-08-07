Nike Sportswear Collection
女子中腰褶裥运动裤
¥1,299
Nike Sportswear Collection 女子中腰褶裥运动裤从田径运动汲取设计灵感，采用垂坠缎面面料，提升造型格调。 该运动裤轻盈顺滑，灵动飘逸，搭配弹性腰部设计，缔造舒适贴合感。
- 显示颜色： 帆白/黑/浅土褐
- 款式： HJ0521-133
产品细节
- 96% 聚酯纤维/4% 氨纶
- 腰部抽绳搭配品牌标志金属抽绳头
- 刀褶设计
- 口袋设计
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
