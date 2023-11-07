跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Sportswear Collection

      女子企领上衣

      ¥449
      ¥599
      25% 折让

      彗星蓝/山峰白
      黑/山峰白

      Nike Sportswear Collection 女子企领上衣从运动套装中汲取灵感，兼具精致格调和运动风范，舒适又不失时尚。 宽松版型结合落肩接缝，营造休闲穿着感受；罗纹下摆搭配抽绳，为造型增添结构感。

      • 显示颜色： 彗星蓝/山峰白
      • 款式： FB8753-411

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。