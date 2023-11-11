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      Nike Sportswear Collection

      女子圈圈绒短夹克

      ¥799
      ¥999
      20% 折让

      海玻璃蓝/云母绿
      黑/山峰白

      Nike Sportswear Collection 女子圈圈绒短夹克采用圈圈绒面料与梭织面料拼接而成，结合略微裁短版型，呈现短夹克外观。拉链开襟设计搭配内置挡风片，提升包覆效果。

      • 显示颜色： 海玻璃蓝/云母绿
      • 款式： FB8779-020

      尺寸与尺码

      宽松版型：宽大休闲

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


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