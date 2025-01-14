Nike Sportswear Collection

女子斜纹布 Oversize 风上衣

¥899

游戏宝蓝/帆白
貂棕/貂棕
黑/黑

Nike Sportswear Collection 女子斜纹布 Oversize 风上衣背面融入雪尼尔绒线细节，彰显复古运动风范。采用柔韧的棉混纺斜纹面料，搭配局部罗纹下摆，令超宽松版型设计呈现出众结构感。

  • 显示颜色： 游戏宝蓝/帆白
  • 款式： HJ0234-480

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