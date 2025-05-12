Nike Sportswear Collection
女子斜纹布 Oversize 风上衣
¥569¥89936% 折让
Nike Sportswear Collection 女子斜纹布 Oversize 风上衣背面融入雪尼尔绒线细节，彰显复古运动风范。采用柔韧的棉混纺斜纹面料，搭配局部罗纹下摆，令超宽松版型设计呈现出众结构感。
- 显示颜色： 貂棕/貂棕
- 款式： HJ0234-233
Nike Sportswear Collection
¥569¥89936% 折让
Nike Sportswear Collection 女子斜纹布 Oversize 风上衣背面融入雪尼尔绒线细节，彰显复古运动风范。采用柔韧的棉混纺斜纹面料，搭配局部罗纹下摆，令超宽松版型设计呈现出众结构感。
其他细节
- 插肩衣袖搭配立领，尽显经典运动格调
- 领口拉链开襟设计，可自主调节造型
产品细节
- 58% 棉/40% 聚酯纤维/2% 氨纶
- 正面中央饰有刺绣耐克勾勾标志
- 左侧接缝梭织标签
- 可机洗
- 显示颜色： 貂棕/貂棕
- 款式： HJ0234-233
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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