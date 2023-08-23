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      Nike Sportswear Collection

      女子梭织短袖上衣

      ¥599

      黑/浅红木褐
      浅红木褐/浅红木褐

      Nike Sportswear Collection 女子梭织短袖上衣采用超宽松版型搭配按扣设计，为基本款单品提升时尚格调。经典 V 字形设计线条，灵感来自 1978 年的 Windrunner 夹克。可以说，这件上衣并不是件普通的基础单品。

      • 显示颜色： 黑/浅红木褐
      • 款式： FB8293-010

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