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      Nike Sportswear Collection

      女子高腰短裤

      ¥279
      ¥399
      30% 折让

      黑曜石色/黑
      浅红木褐/帆白

      Nike Sportswear Collection 女子高腰短裤融蕴经典风范与休闲格调， 采用不易撕裂棉料，挺括耐穿，助你在气温攀升时保持舒适。 背面拉链结合腰部弹性拼接设计，舒适贴合。

      • 显示颜色： 黑曜石色/黑
      • 款式： FN2168-451

      尺寸与尺码

      标准版型：经典休闲

      高腰：高于或处于自然腰线，提升包覆效果

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


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