Nike Sportswear Collection

Repel 女子拒水不对称腰部长裤

¥649

Nike Sportswear Collection Repel 女子拒水不对称腰部长裤采用梭织面料，休闲舒适，以正面不对称腰部设计与运动风白色滚边焕新演绎经典款型。梭织面料经拒水处理，助你保持干爽，从容应对不同日常挑战。

  • 显示颜色： 黑/浅铁矿石灰/白色
  • 款式： FV7542-010

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。