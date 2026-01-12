 
Nike Sportswear Commute 双肩包 - 黑/黑/煤黑

Nike Sportswear Commute

双肩包

11% 折让

Nike Sportswear Commute 双肩包是当代通勤的上佳之选。背面加垫隔层，帮助安全有序地存放笔记本电脑。正面拉链口袋，便于快速存取小物件；一侧配有可扩展式拉链口袋，可轻松收纳大多数大号水壶。


  • 显示颜色： 黑/黑/煤黑
  • 款式： FZ6128-011

其他细节

  • 背面拉链隔层可供收纳 15 英寸的笔记本电脑
  • 加垫背面拼接和可调节肩带设计，提升舒适度
  • 外侧拉链口袋，方便快速存取小号基本装备
  • 可拆卸小挂包，便于有序收纳小物件

产品细节

  • 尺寸：49 x 31 x 13 厘米
  • 容积：约 20 升
  • 重量：约 621 克
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
