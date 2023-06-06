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      Nike Sportswear Coral Reef

      婴童T恤和短裤套装

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      清透蓝
      铁架黑

      Nike Sportswear Coral Reef 婴童T恤和短裤套装专为小宝贝玩耍而设计，让运动小将大放异彩。 经典口袋T恤采用针织面料结合常规剪裁，触感顺滑，搭配罗纹圆领设计，带来舒适自在的穿着感受。 配套短裤采用柔软法式毛圈针织面料，结合弹性腰部，令小宝贝在跑跳迈步之际畅享舒适贴合体验； 可在冷天内搭紧身裤，提升包覆效果。

      • 显示颜色： 清透蓝
      • 款式： FQ0551-406

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