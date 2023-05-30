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      Nike Sportswear Dri-FIT Tech Pack

      女子梭织翻领上衣

      ¥299
      ¥449
      33% 折让

      黑/黑
      浅银/帆白
      霞光粉/亚紫粉

      Nike Sportswear Dri-FIT Tech Pack 女子梭织翻领上衣采用短款设计，助你轻松完成日常任务。 Dri-FIT 技术助你保持干爽，透气休闲版型成就温暖天气的理想选择。 下摆融入褶裥设计，塑就精致外观。

      • 显示颜色： 黑/黑
      • 款式： DV8241-010

      尺寸与尺码

      • 宽大版型，营造宽松舒适感受

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

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