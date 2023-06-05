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      Nike Sportswear Dri-FIT Tech Pack

      女子高腰长裤

      ¥849

      黑/黑
      麦芽棕/惊喜可可色

      Nike Sportswear Dri-FIT Tech Pack 女子高腰长裤采用精裁宽松版型，助你保持舒爽。 高腰剪裁、弹性后腰和拉链门襟结合按扣设计，塑就简约外观和舒适感受。 利落梭织面料结合导湿速干技术，助你在温暖天气保持舒适干爽。 脚踝处采用拉链设计，打造锥形外观。

      • 显示颜色： 黑/黑
      • 款式： DV8237-010

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