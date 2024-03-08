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      Nike Sportswear Essential

      女子中腰长裤

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      ¥599
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      Nike Sportswear Essential 女子中腰长裤采用轻盈起皱的梭织面料，结合宽松版型，塑就非凡舒适感受。裤腿镶嵌耐克勾勾标志，塑就经典 Nike 外观，可与挚爱运动鞋搭配穿着。该产品含有再生聚酯纤维。

      • 显示颜色： 黑/白色
      • 款式： DM6184-010

      尺寸与尺码

      宽松版型：宽大休闲

      中腰：略低于自然腰线（躯干最细的部位）

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

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