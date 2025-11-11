Nike Sportswear Essential
女子仿羊羔绒宽松短夹克
10% 折让
Nike Sportswear Essential 女子仿羊羔绒宽松短夹克采用仿羊羔绒面料，结合经典短款剪裁与宽松版型，营造温暖舒适感受，在降温时可轻松叠搭。
- 显示颜色： 帆白/黑
- 款式： HV2808-133
Nike Sportswear Essential
10% 折让
Nike Sportswear Essential 女子仿羊羔绒宽松短夹克采用仿羊羔绒面料，结合经典短款剪裁与宽松版型，营造温暖舒适感受，在降温时可轻松叠搭。
产品细节
- 刺绣标志
- 翻领设计
- 正面拉链开襟设计
- 罗纹下摆和袖口
- 面料/里料/填充物：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白/黑
- 款式： HV2808-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。