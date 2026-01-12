 
Nike Sportswear Essential 女子仿羊羔绒宽松短夹克 - 帆白/黑

Nike Sportswear Essential

女子仿羊羔绒宽松短夹克

43% 折让

Nike Sportswear Essential 女子仿羊羔绒宽松短夹克采用仿羊羔绒面料搭配保暖的合成材质填充物，结合经典短款剪裁与宽松版型，营造温暖舒适感受，在降温时可轻松叠搭。


  • 显示颜色： 帆白/黑
  • 款式： HV2808-133

Nike Sportswear Essential

43% 折让

Nike Sportswear Essential 女子仿羊羔绒宽松短夹克采用仿羊羔绒面料搭配保暖的合成材质填充物，结合经典短款剪裁与宽松版型，营造温暖舒适感受，在降温时可轻松叠搭。

产品细节

  • 刺绣标志
  • 翻领设计
  • 正面拉链开襟设计
  • 罗纹下摆和袖口
  • 面料/里料/填充物：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 帆白/黑
  • 款式： HV2808-133

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。