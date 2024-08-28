Nike Sportswear Essential 女子印花T恤以水彩画为灵感，采用暖色调配色和棉质面料，打造日常佳选单品。 宽松版型结合轻微落肩接缝设计，不论是日常舒适居家还是夜晚时尚出街，皆可轻松驾驭。

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