Nike Sportswear Essential

女子印花T恤

¥229
¥349
34% 折让

Nike Sportswear Essential 女子印花T恤以水彩画为灵感，采用暖色调配色和棉质面料，打造日常佳选单品。 宽松版型结合轻微落肩接缝设计，不论是日常舒适居家还是夜晚时尚出街，皆可轻松驾驭。

  • 显示颜色： 白色
  • 款式： HF6178-100

尺寸与尺码

宽松版型：宽大休闲

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。