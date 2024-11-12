Nike Sportswear Essential

女子 Oversize 风防晒夹克

¥809
¥899
10% 折让

黑/白色
浅土褐/黑

Nike Sportswear Essential 女子 Oversize 风防晒夹克采用超宽松版型和网眼布里料，巧糅落肩、叶片领与罗纹细节，塑就经典夹克外观，在气温升高时亦可助你打造出众型格。后身中央和衣袖后侧融入褶饰，为夹克增添点睛之笔。紫外线防护设计，让你无惧骄阳，尽享美好时光。

  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FN2840-010

尺寸与尺码

超宽松版型：加宽加大

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