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      Nike Sportswear Essential

      女子 Oversize 风防晒夹克

      ¥899

      微绿/黑
      白色/黑

      Nike Sportswear Essential 女子 Oversize 风防晒夹克采用超宽松版型和网眼布里料，巧糅落肩、叶片领与罗纹设计，塑就经典夹克外观，在气温升高时亦可助你打造出众型格。 后身中央和衣袖后侧融入褶饰，为夹克增添点睛之笔。 紫外线防护设计，让你无惧骄阳，尽享美好时光。

      • 显示颜色： 微绿/黑
      • 款式： FN2840-394

      尺寸与尺码

      超宽松版型：加宽加大

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

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