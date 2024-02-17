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      Nike Sportswear Essential

      Therma-FIT 女子 Oversize 风夹克

      ¥1,199
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      黑/白色
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      Nike Sportswear Essential Therma-FIT 女子 Oversize 风夹克采用考究比例设计，宽大时尚，温暖出众。 Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。 保暖合成材质填充物结合加长后摆，提供额外包覆效果；侧边口袋可令双手保持温暖，助你畅享舒适体验，从容应对日常挑战。

      • 显示颜色： 黑/白色
      • 款式： FQ7583-010

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