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      Nike Sportswear Essential

      Therma-FIT 女子 Oversize 风灯芯绒羽绒保暖夹克

      ¥1,999
      ¥2,499
      20% 折让

      浅红木褐/白色
      黑/黑

      Nike Sportswear Essential Therma-FIT 女子 Oversize 风灯芯绒羽绒夹克采用保暖技术，助你轻松抵御寒冷天气和酷寒夜晚。灯芯绒面料搭配加绒衬里衣领，缔造轻盈柔软的温暖感受。充绒量：393.7 克（M码）。

      • 显示颜色： 浅红木褐/白色
      • 款式： FD8214-104

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