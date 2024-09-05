Nike Sportswear Essentials 女子梭织夹克采用梭织面料，结合水洗外观和宽松休闲设计，缔造出众包覆效果的同时，又不失时尚格调。超宽松版型结合网眼布里料，塑就理想叠搭之选；下摆和袖口采用弹性设计，有助在日常运动中稳固衣身。

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