Nike Sportswear Everything Wovens
女子拒水防晒短袖两穿连衣裙
¥509¥59915% 折让
Nike Sportswear Everything Wovens 女子拒水防晒短袖连衣裙兼具简约外观与出色功能。 轻盈拒水锦纶梭织面料，帮助遮阳挡雨。 腰部搭配可调节松紧抽绳，可供自行变换造型。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HJ1145-010
Nike Sportswear Everything Wovens
¥509¥59915% 折让
Nike Sportswear Everything Wovens 女子拒水防晒短袖连衣裙兼具简约外观与出色功能。 轻盈拒水锦纶梭织面料，帮助遮阳挡雨。 腰部搭配可调节松紧抽绳，可供自行变换造型。
其他细节
- 全长按扣扣合开襟设计，打造多变造型
- 口袋添加轻盈网眼布里料，有助减少皱缩
- 拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
产品细节
- UPF 40+
- 面料：100% 锦纶。 口袋（手背侧）：100% 聚酯纤维
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护；若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 全长按扣开襟设计
- 胸部左侧绣有耐克勾勾标志
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HJ1145-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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