Nike Sportswear Everything Wovens
Repel 女子 Oversize 风防晒拒水夹克
23% 折让
Nike Sportswear Everything Wovens Repel 女子 Oversize 风防晒拒水夹克质感轻盈，兼具简约外观与出色功能。拒水锦纶面料结合立领设计，无论晴天还是雨天，皆可为你提供出色防护。超宽松版型巧搭短款剪裁和斜角接缝细节，增添层次感。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： HJ1000-100
其他细节
- 拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
- 宽大设计，便于轻松叠搭
产品细节
- UPF 40+
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护
- 若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 银色金属拉链
- 正面按扣口袋
- 弹性袖口和下摆
- 胸部左侧绣有耐克勾勾标志
- 100% 锦纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
