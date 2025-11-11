 
Nike Sportswear Everything Wovens Repel 女子 Oversize 风防晒拒水夹克 - 庭紫/帆白

Nike Sportswear Everything Wovens

Repel 女子 Oversize 风防晒拒水夹克

18% 折让

Nike Sportswear Everything Wovens Repel 女子 Oversize 风防晒拒水夹克质感轻盈，兼具简约外观与出色功能。拒水锦纶面料结合立领设计，无论晴天还是雨天，皆可为你提供出色防护。超宽松版型巧搭短款剪裁和斜角接缝细节，增添层次感。


  • 显示颜色： 庭紫/帆白
  • 款式： HJ1000-547

其他细节

  • 拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
  • 宽大设计，便于轻松叠搭

产品细节

  • UPF 40+
  • 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护
  • 若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 银色金属拉链
  • 正面按扣口袋
  • 弹性袖口和下摆
  • 胸部左侧绣有耐克勾勾标志
  • 100% 锦纶
  • 可机洗
