Nike Sportswear "Express Yourself" 幼童短裤舒适非凡，适合日常穿着，是温暖天气的基础佳选。采用由棉和聚酯纤维混纺而成的法式毛圈面料，质感柔软；弹性腰部，塑就出众贴合感；侧边口袋，便于存放小物件。可搭配 Nike Sportswear "Express Yourself" 上衣和孩子挚爱的运动鞋，打造风格统一的造型。

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