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      Nike Sportswear

      Faux Fur 大勾人造毛皮托特包

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      浅铁矿石灰/浅铁矿石灰/帆白
      黑/黑/帆白

      设定革新标准，尽显无限魅力。Nike Sportswear Faux Fur 大勾人造毛皮托特包质感舒适非凡，打造井然有序的收纳空间。大号主袋内置小号拉链口袋，便于随身收纳基本小物件。如欲改变背携方式，则可将斜挎肩带拆下，使用大号环形提手。

      • 显示颜色： 浅铁矿石灰/浅铁矿石灰/帆白
      • 款式： DQ5804-012

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