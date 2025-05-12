Nike Sportswear Futura
女子斜挎包
¥159¥19920% 折让
Nike Sportswear Futura 女子斜挎包，令个人随身物品触手可及。 主袋内设有拉链口袋，便于有序收纳装备；背面拉链口袋，帮助安全快速收纳小物件。
- 显示颜色： 浅土褐/帆白/白色
- 款式： HJ8505-104
Nike Sportswear Futura
¥159¥19920% 折让
Nike Sportswear Futura 女子斜挎包，令个人随身物品触手可及。 主袋内设有拉链口袋，便于有序收纳装备；背面拉链口袋，帮助安全快速收纳小物件。
产品细节
- 尺寸：22 x 4 x 15 厘米
- 可调节斜挎肩带
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 浅土褐/帆白/白色
- 款式： HJ8505-104
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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