 

Nike Sportswear Futura

女子斜挎包

¥199
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Nike Sportswear Futura 女子斜挎包，令个人随身物品触手可及。 主袋内设有拉链口袋，便于有序收纳装备；背面拉链口袋，帮助安全快速收纳小物件。


  • 显示颜色： 浅土褐/帆白/白色
  • 款式： HJ8505-104

Nike Sportswear Futura

¥199

Nike Sportswear Futura 女子斜挎包，令个人随身物品触手可及。 主袋内设有拉链口袋，便于有序收纳装备；背面拉链口袋，帮助安全快速收纳小物件。

产品细节

  • 尺寸：22 x 4 x 15 厘米
  • 可调节斜挎肩带
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 浅土褐/帆白/白色
  • 款式： HJ8505-104

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