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      Nike Sportswear Futura 365

      人造毛皮斜挎包

      ¥179
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      冰番石榴色/冰番石榴色/黑
      黑/黑/白色

      Nike Sportswear Futura 365 人造毛皮斜挎包采用匠心设计，兼具出众质感和实用性。 主袋内置网眼布拉链口袋，便于有序收纳基本物品。 背面另设拉链口袋，可收纳钥匙和唇膏。 蓬松包身散发盎然意趣，搭配可调节肩带，可供定制个性化携背方式，令你尽情畅享都市生活。

      • 显示颜色： 冰番石榴色/冰番石榴色/黑
      • 款式： FB3048-838

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