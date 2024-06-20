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      Nike Sportswear Futura 365

      女子斜挎包

      ¥179

      玲珑小巧，高效收纳。背上 Nike Sportswear Futura 365 女子斜挎包，为日常装扮增添耐克勾风范。 该包款采用翻盖设计，主袋空间充裕，可存放钱包和钥匙。 内置拉链口袋和精巧配件口袋，方便有序存储小物件；背面拉链口袋，可稳妥收纳手机。

      • 显示颜色： 浅军械蓝/浅军械蓝/帆白
      • 款式： FN0938-440

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      部分城市提供当日达、次日达服务。

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