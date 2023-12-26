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      Nike Sportswear GORE-TEX

      Thermore® Ecodown 男子防风防水宽松连帽保暖夹克硬壳冲锋衣

      ¥1,999
      ¥2,899
      31% 折让

      古铜色/古铜色
      黑/黑

      Nike Sportswear GORE-TEX Thermore® Ecodown 男子防风防水宽松连帽夹克硬壳冲锋衣采用全长拉链开襟设计，结实耐穿，助你不惧困难，自信启程。耐穿防水面料和 Thermore® Ecodown 保暖填充物，帮助抵御湿冷天气。Nike Storm-FIT ADV 技术将出众的防护性能与先进的工程设计融为一体，帮助在恶劣天气条件下保持舒适。肩部、胸部和衣身采用宽松设计，令你随心叠搭，从容应对天气变化。

      • 显示颜色： 古铜色/古铜色
      • 款式： FB7595-716

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