Nike Sportswear Icon 耐克灵蛇迎新系列
大童针织长裤
¥429
灵动应万变，新年有得盘。Nike Sportswear Icon 耐克灵蛇迎新系列大童针织长裤采用针织面料结合宽松版型，内里搭配非起绒毛圈，助你轻松畅享舒适感受。EasyOn 口袋，无需拉链，即可安全储物。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HV8962-010
Nike Sportswear Icon 耐克灵蛇迎新系列
¥429
灵动应万变，新年有得盘。Nike Sportswear Icon 耐克灵蛇迎新系列大童针织长裤采用针织面料结合宽松版型，内里搭配非起绒毛圈，助你轻松畅享舒适感受。EasyOn 口袋，无需拉链，即可安全储物。
其他细节
- FlyEase 如今化身为 Nike EasyOn
- Nike EasyOn 设计方便实用，便于轻松存取，让他们可以专注畅玩。内置网眼封盖式口袋，无需拉链或按扣即可安全有序地收纳物品
- 法式毛圈面料表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，令你畅享舒适非凡的穿着体验
产品细节
- 弹性腰部设计
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： HV8962-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。