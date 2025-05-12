 

Nike Sportswear Icon 耐克灵蛇迎新系列

大童针织长裤

¥269¥42937% 折让

灵动应万变，新年有得盘。Nike Sportswear Icon 耐克灵蛇迎新系列大童针织长裤采用针织面料结合宽松版型，内里搭配非起绒毛圈，助你轻松畅享舒适感受。EasyOn 口袋，无需拉链，即可安全储物。


  • 显示颜色：
  • 款式： HV8962-010

Nike Sportswear Icon 耐克灵蛇迎新系列

¥269¥42937% 折让

灵动应万变，新年有得盘。Nike Sportswear Icon 耐克灵蛇迎新系列大童针织长裤采用针织面料结合宽松版型，内里搭配非起绒毛圈，助你轻松畅享舒适感受。EasyOn 口袋，无需拉链，即可安全储物。

其他细节

  • FlyEase 如今化身为 Nike EasyOn
  • Nike EasyOn 设计方便实用，便于轻松存取，让他们可以专注畅玩。内置网眼封盖式口袋，无需拉链或按扣即可安全有序地收纳物品
  • 法式毛圈面料表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，令你畅享舒适非凡的穿着体验

产品细节

  • 弹性腰部设计
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： HV8962-010

免费配送和退换货

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