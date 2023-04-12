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      Nike Sportswear Icon Fleece

      大童 Oversize 风套头连帽衫

      ¥399
      ¥469
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      黑
      游戏宝蓝

      喜欢连帽衫？ 这个问题似乎多此一举，谁会不喜欢呢？ Nike Sportswear Icon Fleece 大童 Oversize 风套头连帽衫采用柔软加绒面料，营造温暖舒适的穿着感受。 正面创新 FlyEase 口袋可安全收纳随身物品，令你自如无忧地跑跳畅玩。 风帽缔造柔软包覆感受，在体温上升之际可将其脱下。 该款连帽衫堪称日常穿搭的挚爱单品。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： DX5142-010

      尺寸与尺码

      •  
      • 超宽松版型，缔造宽大舒适感受

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