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      Nike Sportswear Icon Fleece

      大童 Oversize 风运动衫

      ¥249
      ¥469
      46% 折让

      调色桦树色
      黑
      游戏宝蓝

      喜欢运动衫吗？ 这个问题似乎多此一举，谁会不喜欢呢？ Nike Sportswear Icon Fleece 大童 Oversize 风运动衫采用柔软加绒面料，缔造非凡舒适感受。 加绒针织面料内层柔软非凡，外层触感顺滑，有助营造舒适感受，同时保持结构感，不易变形。 尽显耐克双勾风采。 正面绣有地址，正是 Nike 全球总部所在地，增添趣味风范。

      • 显示颜色： 调色桦树色
      • 款式： DX5140-051

      尺寸与尺码

      • 宽大版型，营造宽松舒适感受

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

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