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      Nike Sportswear Icon Fleece

      大童 Oversize 风运动衫

      ¥369

      蜜瓜绿/海玻璃蓝
      橄榄绿/中橄榄绿

      Nike Sportswear Icon Fleece 大童 Oversize 风运动衫是上学、周末午后探险等不同活动的理想之选。什么是 Icon Fleece 面料？Nike Icon Fleece 系列采用超宽松版型，塑就舒适无拘的运动体验。加绒针织面料内里柔软非凡，表面触感顺滑，有助营造舒适感受，同时保持结构感，不易变形。

      • 显示颜色： 蜜瓜绿/海玻璃蓝
      • 款式： FN7274-343

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