Dri-FIT 男子速干工装滑板短裤
Nike Sportswear Kearny Dri-FIT 男子速干工装滑板短裤采用导湿速干技术结合宽松版型，塑就休闲舒适感受。 设有六个口袋，提供充裕的储物空间。
- 显示颜色： 褐灰/浅柠檬黄/浅柠檬黄
- 款式： IB7552-204
产品细节
- 背面刺绣 "NIKE" 标志
- 弹性腰部搭配抽绳
- 按扣拉链门襟设计
- 面料：94% 锦纶/6% 氨纶。 口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
