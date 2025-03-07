Nike Sportswear Metro Ground 大童短袖上衣采用纽扣前襟设计，缔造出众基本款单品。这款工装风格上衣采用顺滑利落的梭织面料，助你从容应对不同探险活动。翻领塑就经典外观；宽松版型结合纽扣前襟设计，任你随心玩转百变造型。瞧，基本款也能别具一格。

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