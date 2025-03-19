Nike Sportswear Metro Ground 大童拒水外套经久耐穿，时尚有型，是为不同造型画龙点睛的理想之选。耐穿梭织外层经拒水处理，帮助身体保持干爽；轻盈合成材质填充物，有助御寒保暖。此外，双向拉链设计，任你随心玩转多变造型。

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