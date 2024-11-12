Nike Sportswear Metro Puffer 都会

Therma-FIT 女子宽松拒水羽绒连帽夹克面包服

¥1,599

浅土褐/白色
红棕色/白色
浅矿石紫/白色
白色/黑
黑/白色
绿古色/白色

Nike Sportswear Metro Puffer Therma-FIT 女子宽松拒水羽绒连帽夹克采用匠心设计，让你的外套穿搭型格升级。宽松版型便于叠搭；Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。拒水面料，结合风帽和下摆松紧抽绳设计，有助抵御雨水侵袭。充绒量：239 克（M码）

  • 显示颜色： 浅土褐/白色
  • 款式： FZ5929-104

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